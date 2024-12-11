Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? son bölümde neler oldu? Bahar 28. bölüm izle
Dün akşam saat 20.00'de Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni bölümü ile bir kez daha ekranlara konuk oldu. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için bölüm siteye yüklendi. İşte, Bahar 28. bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Show TV'nin fenomen dizisinde yine birçok gelişme yaşandı. Peki, Bahar 28. bölümde neler oldu? İşte, son bölümde yaşananlar ve Bahar 28. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izkeyebileceğiniz link...
BAHAR 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ameliyat sırasında bayılan Evren’in yerine geçen Bahar, kanamayı durdurmak için çabalarken, Evren’in bayılmasının ardında bir şaibe olduğunu öğrenen Cemre, hastanede büyük bir kriz yaratır.
Bu sırada, gazetecilerin hastane önünde toplanmasıyla olay kısa sürede kamuoyuna yansır.
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Hastanenin itibarını korumaya kararlı olan Timur, durumu kurtarmak için bir plan yapar.
Öte yandan, kazadan sonra görüşmeleri yasaklanan Umay ve Cem’in yakınlığı hız kesmeden devam eder.
Timur ile Efsun arasındaki tehlikeli yakınlık ikisini de korkuturken, Rengin’in şüpheleri de derinleşir.
Bahar’ın kameralara yaptığı açıklama sırasında Evren’in sakladığı sır da ortaya çıkar. Bahar’ın bütün dengesini alt üst eden yeni bir karar, Evren ve Bahar’ın ilişkisini beklenmedik bir sınava sokar.
BAHAR 28. BÖLÜM İZLE
Dün akşam ekrana gelen Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? 28. bölümü siteye yüklendi. Aşağıdaki linkten Bahar yeni bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.