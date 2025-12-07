Habertürk
        Bahar, sevdiklerini kaybetmekle burun buruna

        Bahar, sevdiklerini kaybetmekle burun buruna

        SHOW TV'de ekrana gelen, 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümünde Bahar, sevdiklerini kaybetmekle burun buruna gelecek

        Giriş: 07.12.2025 - 11:51 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:51
        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciler, yeni heyecanlara sürüklenecek.

        Mehmet Can Bindal'ın yönettiği, senaryosunu; Rana Mamamoğlu ile Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da başrolleri; Demet Evgâr (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mert Turak (Harun), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Esra Ruşan (Naz), Hayal Köseoğlu (Maral), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla), Ege Erkal (Doruk), Can Kızıltuğ (Yusuf), İrem Kahyaoğlu (Ahu), Mert Öner (Ferdi) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler paylaşıyor.

        ‘Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?’ın 61'inci bölümünün özeti şöyle: Hastanede herkes kendi mücadelesiyle uğraşırken, en ağır sorumluluk yine Bahar’ın omuzlarındadır. Beşizleri annelerine kavuşturmaya çalışan Bahar, bu süreçte Rengin’in ölümcül hastalığını öğrenir. Seren’in hamlesi de, Aziz Uras’ın kontrolünü kaybetmesinden endişe etmesine yol açar. Oysa Uras çoktan kimsenin tahmin edemeyeceği bir karar almıştır. Tüm karmaşanın içinde Bahar’ın en büyük önceliği Rengin’dir. Harun’dan onu kurtarmasını ister; bu hem tıbbi hem de duygusal açıdan zorlu bir sınavdır. Rengin’i ameliyata ikna etmeye çalışan Bahar, onun beklenmedik isteğiyle sarsılır ve kritik bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Parla’nın kendisinden saklanan gerçeği öğrenmesi işleri iyice karıştırır. Parla’nın aniden hayati bir tehlikenin içine düşmesi ise Bahar’ı hem bir anne hem de bir doktor olarak en zor sınavına taşır. Ve hastanede yaklaşan büyük tehlike, Bahar’ı bu kez yalnızca bir hastayı değil, başta Evren olmak üzere sevdiklerini de ölümün eşiğinden çekmek zorunda kalacağı bir mücadeleye sürükler.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle 7 Aralık Pazar akşamı, saat 20.00’de SHOW TV’de!

