Bahar sezon finali bölümü ile yayınlandı! Bahar 16. son bölüm full izle
SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar 16. bölümü ile yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizi başarılı kadrosu ile dikkat çekiyor. Sezon finalinde büyük heyecanlara sahne olan Bahar 16. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, Bahar son bölümde yaşananlar...
SHOW TV'de her hafta salı akşamı 20.00'de izleyicisi ile buluşan Bahar dizisi yeni bölümü ile yayınlandı. Show TV’nin, MF Yapım imzalı reytingleri alt üst eden dizisi Bahar'ın son bölümü hem eğlenceli hem de duygusal anlara sahne oldu. İşte, Bahar 16. son bölüm izle ekranı haberimizde...
BAHAR 16. SON BÖLÜM İZLE
Bahar 16. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.
Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.