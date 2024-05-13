Bahar yeni bölüm ne zaman, yarın var mı?
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar geçtiğimiz salı günü yayın akışında tekrar bölümüyle yer almıştı. Oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan dizinin izleyicileri "Bahar yarın akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte Bahar'ın yeni bölüm tarihi...
Son olarak oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim olan Yasemin Kay Allen'ın dahil olduğu belirtilen Show TV’nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar her hafta Salı akşamı ekranlara geliyor. Bahar'ın yeni bölümünün yarın ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...
BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Baharın en güzel günlerinde 14 Mayıs Salı akşamından itibaren her Salı yeni bölümlerimizle buluşmak üzere." ifadelerine yer verildi.
BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bahar, Timur ve Rengin’le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur. Peran Vakfı Hastanesi’nin bütün üyeleri Şavklı Köyü’nde gönüllü çalışma için yola koyulurlar.