'Baharı'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın, merakla beklenen yeni bölümünden birinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden birinci tanıtım yayınlandı. İzleyicisini her hafta farklı bir duyguyla baş başa bırakan dizinin yeni tanıtımında, Bahar hem sevdiklerinin kaderi hem de büyük bir tehlikeyle sınanıyor.
'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın 61. Bölüm Tanıtımı;
Tanıtımda Bahar, Rengin’in hastalığını öğrenince adeta yıkılıyor. Eski iki düşman, bugünün kötü gün dostları olurken, Bahar Rengin’e destek olabilmek için onun yanından bir an olsun ayrılmıyor.
Bu zorlu süreç, iki kadın arasındaki dostluğu yeni bir boyuta taşıyor. Bu sırada hastanede tansiyon doruklara tırmanıyor.
Parla ve Umay’ın hastaneye getirdikleri hastanın vücudunda patlamaya hazır bir bombanın olması, herkesin yüreğini ağzına getiriyor.
"Parla'nın ellerindeki bu bomba, birinin sonunu getirecek midir?" sorusu, Bahar'ı ve sevdiklerini bekleyen duygusal ve hayati tehlikeye dair merakı katlıyor.
Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Hayal Köseoğlu, Esra Rusan Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.
Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' yeni bölümüyle Pazar saat 20.00'de SHOW TV'de!