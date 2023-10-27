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        Haberler Gündem Bahçeli'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı

        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhuriyet'in 100. yılı için kutlama mesajı

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:05
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        Bahçeli'den Cumhuriyet'in 100. yılı mesajı
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        MHP, sosyal medya hesaplarından Genel Başkan Bahçeli'nin Cumhuriyet'in 100. yıl mesajını paylaştı.

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        Paylaşımda, "Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun." ifadeleri yer aldı.

        Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: "Biz bu Cumhuriyet'i göze göz dişe diş kurduk. Hıyanetin, melanetin önünde sırt sırta durduk. Omuz omuza verdik, birliğimizi bozmadık. İmanımızı çoğalttık, azmimizi artırdık. Engelleri aştık, zorlukları yendik. Çalıştık, ürettik, yılmadık, yorulmadık. Her şeyden önce Türkiye dedik. Hamdolsun vazgeçilmez yeminle yüzlere vardık. İstiklale tutkun, istikbale hazır, daha nice yüzyıllara olan kararlılığımızla... Cumhuriyet'in 100. yılı yüce Türk milletine kutlu olsun."

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