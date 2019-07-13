Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz sonrası yeni bir hükümet sistemiyle ilgili doğan zorunlu arayışların, çok değerli ve saygın bir mutabakatla sonuçlandığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türk milletinin takdir ve tasdikiyle yönetim hayatına girdiğini, ülkenin Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçtiğini anlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye'nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır. Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alarak, değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"BU SAYFA KAPANDI"

" CHP Genel Başkanı, 'En güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım' diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor." ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye'nin sistem tartışmalarını sonlandırdığını, bu sayfayı uzlaşmayla kapattığını vurguladı. Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP'nin Amerika hayranlığı, esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP'nin, Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu toprakların tarihsel kazanımına, bu milletin soylu vasıflarına, Türk-İslam kültür ve müktesebatına uygundur, uyumludur. CHP'nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP'li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükümet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye'nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir.

"İRADEDE İSTİKRAR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. 'Cumhur var, cumhuriyet yok' diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; iradeyle istikrarı buluşturmuş, icraat ile sürati kaynaştırmış, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş, beka ile beraberliği uyarmış, tarihle coğrafyayı uyandırmıştır. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü yürütme somutlaşmıştır. Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır. Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır. Amaç yeni hükümet sisteminin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır."

"KURULUŞA UYGUN"

Türkiye'nin 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirdiğini anımsatan Bahçeli, "Milletin 'evet' dediği bir yönetim sistemini karalamak hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir.

İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin ümididir, kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur" değerlendirmesini yaptı.