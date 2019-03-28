- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Mersin'deki vatandaşlara hitap etti. "Kürt kökenli kardeşlerim tuzakları birlikte bozalım" diyen Bahçeli'den bir çağrı da kararsızlara geldi: Haydi gelin bir olalım...
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
15 Temmuz işgal ve ihaneti Türkiye'yi yıkmak için planlanmıştı. Milletimize kastedildi. Türkiye çembere alındı. Hain kalkışma sonucunda 251 vatan evladı şehit edildi 1 bin 193 kardeşimiz yaralandı. Gelişmeler arasında Türkiye'nin ağır ve şiddetli beka sorununa yüzümüzü dönemezdik. Muhtemel krizlerin önüne geçmeliydik. Muhtemel darbe hazırlıklarını kaynağında kurutmalıydık. Vakit kaybına tahammül yoktu. Bu ülke için yeminimiz vardı. Kriz ve kaosa karşı el birliği, güç birliği, fikir birliği içinde karşı koymayı kararlaştırdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi böyle tesis ve tecelli etti. Zillet ittifakı sistem kargaşası çıkarmak istiyor. Buna tahammül edemeyiz, Mersin bu zillete izin vermez.
"KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİM TUZAKLARI BİRLİKTE BOZALIM"
Cumhur ittifakı tarih yazmaya hazırdır. Türkiye'yi zafere taşımaya ant içmiştir. Tarih ise şehit kanıyla yazılmıştır. Bu eseri çiğnetmeyeceğiz. Andımız aktır, vicdanımız paktır, elbette Mersin yükseklere layıktır. Oyunuzu verin, şer oyununu bozun. Kürt kökenli kardeşlerim tuzakları birlikte bozalım. Türkiye ve Mersin'e şaşı bakan, ters yaklaşan, art niyetle yaklaşan kim varsa CHP'nin, İP'in, HDP'nin yanında duruyor. Biz inançlı kadrolarımızla ittifak kurduk. Korkaklara karşı cesurların ittifakıdır, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakıdır. Talana ve yalana karşı ahlâkın ittifakıdır.
"KARARSIZIM DİYEN KARDEŞİM HAYDİ GEL BİR OLALIM"
Cumhur İttifakı en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı bir ittifakıdır. 'Kararsızım' diyen vatan evladı, haydi bir olalım. Cumhur ittifakında buluşalım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.