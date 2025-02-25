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        Haberler Gündem Güncel Bahçelievler'de 100 çocuğa daha bisiklet | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de 29'uncu Bisiklet Dağıtım Töreni: 100 çocuğa daha bisiklet

        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi tarafından "Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi. 29'uncusu gerçekleştirilen etkinlikte, çekilişle belirlenen 100 çocuk bisikletlerine kavuştu. Belediye, bugüne kadar 2 bin 701 bisiklet dağıttığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:02
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        Bahçelievler'de 100 çocuğa daha bisiklet
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        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi tarafından "Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni" gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bisikletin hem sağlıklı yaşam hem de çevre bilinci açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ilçede bisiklet kullanımını teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti.

        Bahadır, "Her ay 100 çocuğumuza bisiklet dağıtmayı hedefliyoruz. Bahçelievler’de bisiklet yolları yaptık, belki şu an tam anlamıyla kullanılmıyor ama biz bu altyapıyı hazırlıyoruz. Karbon salınımını azaltmak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için bu tür projeleri hayata geçirmek sorumluluğumuz. Amacımız, ilçemizde herkesin sporu hayatının bir parçası haline getirmesi" dedi.

        Program kapsamında Başkan Bahadır ve ilçe protokolü tarafından sahnede sembolik olarak üç çocuğa bisikletleri verildi. Etkinlik sonunda çekilişle bisiklet almaya hak kazanan 100 vatandaş, hediyelerini teslim aldı.

        Bahçelievler Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği çekilişlerle ilçede yaşayan vatandaşlara bisiklet hediye etmeye devam edeceğini duyurdu.

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