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        Bahçelievler'de 100 gence daha bisiklet dağıtıldı

        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi, spora teşvik amacıyla düzenlediği kampanya kapsamında kurayla belirlenen 100 gence daha bisikletlerini teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 14:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:38
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        Bahçelievler'de 100 gence daha bisiklet
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        İstanbul'un Bahçelievler Belediyesi'nin sağlıklı yaşam ve çevreci ulaşımı teşvik eden bisiklet dağıtım kampanyası büyüyerek devam ediyor.

        Bu kapsamda 33. kez düzenlenen törende, kurayla belirlenen 100 gence daha bisikletleri teslim edildi.

        Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede yaklaşık 150 bin genç ve çocuk olduğunu belirtti. Hedeflerinin genç ve çocukların her birinin bisiklet sahibi olması olduğunu, bugün itibarıyla toplam 3 bin 301 bisiklet dağıttıklarını kaydeden Bahadır, "Çocuklarımız spor yapsın, büyüklerimiz hareket etsin istiyoruz. Artık insanlar daha uzun yaşıyor ama sağlıklı yaş almak önemli. Bisiklet bu açıdan hem vücudumuza hem de doğaya faydalı. Bu yüzden bisiklet dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kampanyanın çekilişi, belediyenin ve Bahadır'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla duyuruluyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul haberleri
        #Bahçelievler Belediyesi
        #bisiklet
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