Bahçelievler'de bina çöktü!

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İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta 7 katlı bir apartman çöktü. Binanın boş olduğu öğrenilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çöktüğü sırada yoldan geçenler olduğu bildirilirken, enkaz altında kalan olup olmadığı araştırılıyor. Çökme sırasında bir bina ve park halindeki bazı araçlar da hasar aldı.

BELEDİYE BAŞKANI VE MUHTARDAN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise yaptığı açıklamada "Görgü tanıkları bir kağıt toplayıcısının binada olduğu söylüyor. Şu an araştırıyoruz. AFAD da enkaz altında kalan olmadığını düşünüyor " şeklinde konuştu.

Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut da "Bina bir ay önce boşaltılmıştı. Elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kapatılmıştı. Sokakta bir kağıt toplayıcısı olma ihtimaline karşı arama çalışmaları yapılıyor. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

DEPREMDE HASAR ALMIŞ

Binanın İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar görüp mühürlendiği ve bir ay önce de çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.

Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

KAÇAK KAT ÇIKILMIŞ

Binanın yıkılmadan önceki fotoğraflarına Google Maps'ten ulaşılırken, binanın son iki katının sonradan yapıldığı gözüküyor. Apartmanın ilk yapıldığında 5 katlı olduğu sonradan 2 kat eklenerek, 7 kata çıkarıldığı öğrenildi.

4 DAKİKA ÖNCE DEPREM

İstanbul Valiliği'nden bina çökme saati 14.44 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise saat 14.40'ta merkez üssü Marmara Denizi olan 1,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

14:40:26 - 40.8325N 28.8613E - 11.9 KM - 1.9 - MARMARA DENIZI