Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Olay geçtiğimiz Salı günü saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Gündoğan sokakta meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız 14 yaşındaki kız kardeşi Fatma Ç.'yi de yanına alarak sevgilisi Y.A.'nın Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki evine gitti. Gittikleri evde Y.A.'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) da bulunuyordu. Bir süre sonra Fatma Ç. evde ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. Ablasının gözü önünde bir saat can çekişerek hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre, Fatma Ç., karnından yaralandığı esnada evde bulunan abla B.Ç. ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silahlar olduğu için polise ve sağlık ekiplerine haber vermedi. Genç kız yaklaşık bir saat boyunca ablasının ve arkadaşlarının gözü önünde can çekişti. Evdeki pompalı tüfekleri ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıyan E.T. ve abla B.A. daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Sağlık ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulan abla B.Ç. ve diğer çocuklar Fatma Ç.'nin intihar ettiğini söyledi. İfadeleri gerçekçi bulmayan polis çocukları gözaltına alarak olayın yaşandığı evde titiz bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucu evde temizlik yapıldığını gözlemleyen ekipler bir adet de boş kovan bulunca gözaltındaki çocukları çapraz sorguya aldı. Yapılan çapraz sorguda Fatma Ç.'nin nasıl vurulduğunu görmediğini belirten E.T., evde bulunan uyuşturucu maddeleri ve silahları taşımak için sağlık ekiplerine haber vermediklerini söyledi. Devam eden sorgulamalarda E.T., "Biz olayı B.A.'nın annesi Aysun K.'ya da ilettik. Daha sonra evde bulunan uyuşturucu maddeleri ve silahları Sevgi Ü.'nün evine götürdük" dedi.



UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Çapraz sorgunun ardından harekete geçen polis B.A.'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Yapılan baskında 1 buçuk kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirilirken, Sevgi Ü. de gözaltına alındı.



ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Genç kızın ölüm sebebini araştırmayı sürdüren polis ekipleri elde ettiği bazı materyalleri incelenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K. ve kardeşi ile birlikte Sevgi Ü.'nün ise emniyetteki devam ediyor.

“BURADA BİR KIZ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞLER”



Olay sonrasını anlatan Mehmet Demirci, “Ben geldiğimde polisler, ambulanslar vardı. Polislerin elinde eldivenler vardı. Araştırma yapıyorlardı. Burada bir kız çocuğunu öldürmüşler. Bir tek bildiğim bu. Ses duymadım. Ses duysam bilirdim. Vuranları da bilmiyorum” dedi.

