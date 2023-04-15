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Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı

İstanbul Bahçelievler'de önceki gün kolonları çatladıktan sonra boşaltılan ve yıkılan binanın yanındaki iki riskli yapı daha boşaltıldı

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  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

    Bahçelievler'de kolonları çatladığı gerekçesiyle yıkılan 46 yıllık binanın yanındaki riskli iki bina da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

    Yıkımı tamamlanan Alpay Caddesi Karamustafa Paşa Sokak'taki Şahin Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan Yılmaz ve Sevilay apartmanlarında yaşayanlara eşyalarını almaları için bir günlük süre tanındı.
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

    Sabah saatlerinde evlerine gelen apartman sakinleri, günlük hayatta kullanacakları eşyalarını almaya başladı.
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

    Her iki apartmanda da karot testi yapılarak, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

    Binaların bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, Şahin Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

    Bahçelievler Belediyesi ekiplerinin de yıkım bölgesindeki temizlik çalışması sürüyor.
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler
  • Bahçelievler'de yıkımı tamamlanan binanın yanındaki riskli iki bina da boşaltıldı - Güncel Haberler

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
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