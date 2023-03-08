Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası, deprem gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzmanlar, kötü kentleşme ve yoğun nüfusun yaşandığı İstanbul için deprem riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda 2019 yılında İBB tarafından hazırlanan deprem raporu dahilinde ele alınan Bahçelievler'in olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem karşısında ne kadar hasar olacağı öngörülüyor. İşte, Bahçelievler'de büyük bir depremde yaşanması muhtemel senaryolar ve Bahçelievler deprem riski haritası...