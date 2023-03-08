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Bahçelievler büyük bir depremde ne kadar hasar görür?

Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı depremlerden sonra gözler yoğun bir kentleşmenin yaşandığı İstanbul'a çevrildi. İBB, 2019 yılında İstanbul için kapsamlı bir deprem raporu hazırladı. Bu rapor dahilinde Bahçelievler'in de analizi yapıldı. İşte, Bahçelievler deprem haritası ve olası bir depremde yaşanabilecek senaryolar...

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  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    Şubat ayında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası, deprem gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Uzmanlar, kötü kentleşme ve yoğun nüfusun yaşandığı İstanbul için deprem riskinin daha fazla olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda 2019 yılında İBB tarafından hazırlanan deprem raporu dahilinde ele alınan Bahçelievler'in olası bir 7,5 büyüklüğündeki deprem karşısında ne kadar hasar olacağı öngörülüyor. İşte, Bahçelievler'de büyük bir depremde yaşanması muhtemel senaryolar ve Bahçelievler deprem riski haritası...
  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    BAHÇELİEVLER İLÇE BİLGİLERİ

    Bahçelievler, İstanbul’un Avrupa yakasındadır. Güneyden Bakırköy’e, batıdan Küçükçekmece’ye, kuzeyden Bağcılar’a ve doğudan Güngören’e komşudur. 1992 yılında Bakırköy’den ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 16.7 km2 ²’dir. İl merkezinden uzaklığı ise yaklaşık 5 kilometredir. İlçede 11 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 611.059’dur.

    İBB BAHÇELİEVLER DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ
  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    BAHÇELİEVLER DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ Mİ?

    “İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Bahçelievler ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.
  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Bahçelievler'in en riskli yerleri saptandı. Beklenen İstanbul depremi için alarm veren semtlerden biri olan Bahçelievler, birinci derece deprem bölgesi olarak biliniyor.
  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    BAHÇELİEVLER'DE EN RİSKLİ YERLER NERELERİ?

    Birinci derece deprem bölgesi olan Bahçelievler'in zemin yapısını gösteren bu grafikte semtin tamamında kötü zemin sorunu olduğu anlaşılıyor. 

    Buna göre Bahçelievler'de çok yüksek risk içeren yerler: Siyavuspaşa, Şirinevler'in bir bölgesi, Zafer, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Hürriyet.

    Bahçelievler'de yüksek risk içeren yerler: Bahçelievler, Soğanlı, Cumhuriyet, Kocasisnan merkez, Yenibosna merkezin bir kısmı, Şirinevler'in bir kısmı. 
  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM BAHÇELİEVLER'İ NASIL ETKİLER?

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Bahçelievler’deki binaların ortalama yüzde 24’ünün hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 42’sinin hafif, yüzde 25’inin orta, yüzde 6’sının ağır ve yüzde 3’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Bahçelievler’de, analiz edilen toplam bina sayısı 23.276’tür. 
  • Bahçelievler güncel deprem riski haritası! Bahçelievler'de fay hattı geçiyor mu, deprem bölgesi mi? Bahçelievler en riskli semtler ve bölgeler

    Senaryo depreminde, Bahçelievler’deki binaların ortalama yüzde 34’ünün (yaklaşık 8.554 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 14.722 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Bahçelievler’de ortalama 1.633 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 879 kişinin ağır yaralanabileceği ve 4.261 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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