Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’ndeki 7 katlı bina, öğle saatlerinde çöktü, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bina, 1.5 ay önce mühürlenip boşaltıldığı için boştu. Ancak çökerken yandaki binalara da zarar verdi. Hatta yıkılan binadan düşen betonlar tam bitişikteki apartmanın salonundan içeri girdi, neyse ki o sırada yandaki binada da kimse yoktu da can kaybı yaşanmadı.

NEDEN BİNA ZAMANINDA YIKILMADI?

Yıkılan Hacı Temur Apartmanı, geçen eylülde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde ağır hasar aldığı için yıkılmasına karar verilmişti. Ve 27 Aralık 2019’da da mühürlenip boşaltılmıştı. Peki aradan geçen bir buçuk aylık zaman zarfında her an kendiliğinden yıkılma tehlikesi olan binanın yıkımı neden yapılmadı? Neden bu kadar zaman beklendi? İşte bu soruları Bahçelievler Belediyesi yetkililerine sordum…

BİNANIN YIKIMI YARIN YAPILACAKTI

Aldığım bilgiye göre; prosedür gereği binanın yıkımının ev sahipleri tarafından yapılması gerekiyor. Ancak bu 1.5 ay süresince ev sahipleri kendi aralarında anlaşamadığı için süreç uzadı. Geçen hafta bir yıkım müteahhidiyle anlaşıldı. Yıkım yarın yapılacaktı ancak ağır hasarlı bina yarını bekleyemedi.

4 BİNA DAHA YIKIMI BEKLİYOR

Gelelim en can alıcı soruya…

5.8’lik depremde Bahçelievler’de başka mühürlenen ve yıkım bekleyen bina var mı? Yine belediye yetkililerinden aldığım bilgiye göre; 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe genelinde yapılan incelemelerin üzerine Hacı Temur Apartmanı’ndan hariç 8 bina daha mühürlendi. Bu binaların 4’ünün yıkımı yapıldı fakat 4’ü yıkım bekliyor. Yani Bahçelievler’de büyük tehlike oluşturan 4 bina daha var. Belediye yetkilileri, bu olayın ardından o 4 binada yıkımın hızlandırılacağını söyledi. Umarım dedikleri gibi olur da bir an önce 4 bina yıkılır yoksa… Düşünmesi bile ürkütücü…