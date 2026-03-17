        Haberler Spor Basketbol EuroCup Bahçeşehir, EuroCup'ta yarı finalde! - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir, EuroCup'ta yarı finalde!

        BKT EuroCup çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

        Giriş: 17.03.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Bahçeşehir, BKT EuroCup çeyrek final maçında sahasında Cluj Napoca ile karşılaştı. Bahçeşehir, mücadeleyi 75-72 kazandı.

        Bu sonuçla Bahçeşehir, BKT EuroCup’ta yarı finale yükseldi.

        Bahçeşehir yarı finalde turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Gain ile Trento arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

        EuroCup'ta 3 maç üzerinden oynanacak yarı final turunda karşılaşmalar 31 Mart, 3 Nisan ve 8 Nisan'da oynanacak.

        Yarı final eşleşmelerinde Bahçeşehir'in yanı sıra Beşiktaş Gain ve Türk Telekom'un da yer alma şansı sürüyor.

        Diğer iki temsilcimizin çeyrek final eşleşmeleri yarın oynanacak.

        2. KEZ YARI FİNALDE

        EuroCup'taki 3. sezonunu geçiren Bahçeşehir, 2. kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi.

        Daha önce 2024/25 sezonunda yarı finale kadar yükselen Bahçeşehir, İspanyol ekibi Gran Canaria'ya elenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu tutuklandı

        (İHA) Iğdır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken bir belediye çalışanına çarpıp ağır yaralayan ve 2,09 promil alkollü olduğu belirlenen Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'in oğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı