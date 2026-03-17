Bahçeşehir, EuroCup'ta yarı finalde!
BKT EuroCup çeyrek final maçında Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Bahçeşehir, BKT EuroCup çeyrek final maçında sahasında Cluj Napoca ile karşılaştı. Bahçeşehir, mücadeleyi 75-72 kazandı.
Bu sonuçla Bahçeşehir, BKT EuroCup’ta yarı finale yükseldi.
Bahçeşehir yarı finalde turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Gain ile Trento arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
EuroCup'ta 3 maç üzerinden oynanacak yarı final turunda karşılaşmalar 31 Mart, 3 Nisan ve 8 Nisan'da oynanacak.
Yarı final eşleşmelerinde Bahçeşehir'in yanı sıra Beşiktaş Gain ve Türk Telekom'un da yer alma şansı sürüyor.
Diğer iki temsilcimizin çeyrek final eşleşmeleri yarın oynanacak.
2. KEZ YARI FİNALDE
EuroCup'taki 3. sezonunu geçiren Bahçeşehir, 2. kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi.
Daha önce 2024/25 sezonunda yarı finale kadar yükselen Bahçeşehir, İspanyol ekibi Gran Canaria'ya elenmişti.