Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Bahçeşehir Koleji: 93 - Reyer Venezia: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji: 93 - Reyer Venezia: 74 | MAÇ SONUCU

        EuroCup'ın 2. hafta karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji sahasında Reyer Venezia ile kozlarını paylaştı. Müsabakayı temsilcimiz 93-74 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir Koleji 2'de 2 yaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği İtalya'nın Umana Reyer takımını 93-74 yendi.

        Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Umana Reyer ise ikinci yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Christian Theis (Almanya)

        Bahçeşehir Koleji: Mitchell 6, Flynn 16, Ponitka 7, Williams 16, Hale 13, Homesley 3, Koprivica 15, İsmet Akpınar, Cavanaugh 10, Kenan Sipahi 2, Furkan Haltalı, Göktuğ Baş 5

        Umana Reyer: Cole 14, Horton 4, Parks, Wiltjer 11, Valentine 6, Tessitori 9, Lever 1, Candi, Bowman 11, Wheatle 2, Nikolic 13, Nicolao 3

        1. Periyot: 25-15

        Devre: 46-43

        3. Periyot: 67-48

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Yaşadığı şiddeti anlattı
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı