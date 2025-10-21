Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, Olimpija'yı ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, Olimpija'yı ağırlıyor

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 10:10 Güncelleme: 21.10.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeşehir Koleji, Olimpija'yı ağırlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BKT Avrupa Kupası A Grubu 4. haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

        Ligdeki ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibini 98-90, ikinci karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Umana Reyer'i 93-74, üçüncü mücadelesinde ise Almanya'nın Veolia Towers Hamburg takımını 106-85 yenen Bahçeşehir Koleji, grupta averajla lider konumda yer alıyor.

        Grupta 3'te 3 yapan bir diğer ekip olan Cedevita Olimpija ise averajla 2. sırada bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        14 yaşındaki katilden şaşırtan ifade!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Minguzzi davasında karar bekleniyor!
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        Sosyal medya çocukların beynini çürütüyor
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        3 ürün grubunun kargo yoluyla ülkeye girişine kısıtlama
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Japonya'nın ilk kadın başbakanı seçildi
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Daha 19 yaşındaydı... Yasemin'den ağlatan veda!
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Louvre soygununda hırsızlar mücevherleri elden çıkarabilir mi?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Hastaya bağırdı oğluna kalem fırlattı! O doktora soruşturma!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        BAĞ-KUR’da ihya maliyeti artıyor
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Fiat Egea için uzatma kararı
        Türkiye'nin güneyi sağanak yağışlı
        Türkiye'nin güneyi sağanak yağışlı
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Trump ile Putin görüşecek mi?
        Trump ile Putin görüşecek mi?
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü!
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"
        "Del Piero efsane, ben yeni başlıyorum!"