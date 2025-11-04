Bahçeşehir Koleji, seriyi sürdürmek istiyor
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun altıncı haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel Midtown ile karşılaşacak. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, 5 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 6. haftasında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, yarın İsrail ekibi Hapoel Midtown ile kozlarını paylaşacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.
Organizasyonda 5'te 5 yapan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda ilk sırada yer alıyor.
Geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hapoel Midtown ise 2. sırada bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, kupadaki son maçında deplasmanda İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 81-67 mağlup etti.