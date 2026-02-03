Bahçeşehir Koleji - Slask Wroclaw: 80-82 (MAÇ SONUCU)
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'taki 17. maçında ağırladığı Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 82-80 mağlup oldu. Temsilcimiz, böylece direkt çeyrek finale kalma şansını son maça bıraktı.
Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT EuroCup 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 mağlup oldu.
Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 17. maçında 6. mağlubiyetini yaşarken, çeyrek final biletini son maça bıraktı. Polonya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.
Temsilcimiz gruptaki son maçında Litvanya'da Neptunas ile karşılaşacak. Bahçeşehir rakibini yenmesi halinde grubu ilk 2 sırada bitirerek direkt çeyrek finale yükselecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)
Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell, Flynn 16, Cavanaugh 9, Williams 11, Ford 8, Koprivica 6, Ponitka 9, Kenan Sipahi 10, Hale 5
Slask: Nunez 9, Urbaniak 6, Kirkwood 13, Penava 4, Gray 19, Wisniewski 3, Kulikowski 6, Czerniewicz 3, Jones 2, Dordevic 17
1. Periyot: 18-20
Devre: 35-42
3. Periyot: 57-60