        Bahçeşehir Koleji - Slask Wroclaw: 80-82 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, EuroCup'taki 17. maçında ağırladığı Polonya ekibi Slask Wroclaw'a 82-80 mağlup oldu. Temsilcimiz, böylece direkt çeyrek finale kalma şansını son maça bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:29 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:29
        Bahçeşehir Koleji fırsat tepti!
        Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT EuroCup 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 mağlup oldu.

        Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 17. maçında 6. mağlubiyetini yaşarken,​​​​​​​ çeyrek final biletini son maça bıraktı. Polonya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.

        Temsilcimiz gruptaki son maçında Litvanya'da Neptunas ile karşılaşacak. Bahçeşehir rakibini yenmesi halinde grubu ilk 2 sırada bitirerek direkt çeyrek finale yükselecek.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

        Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell, Flynn 16, Cavanaugh 9, Williams 11, Ford 8, Koprivica 6, Ponitka 9, Kenan Sipahi 10, Hale 5

        Slask: Nunez 9, Urbaniak 6, Kirkwood 13, Penava 4, Gray 19, Wisniewski 3, Kulikowski 6, Czerniewicz 3, Jones 2, Dordevic 17

        1. Periyot: 18-20

        Devre: 35-42

        3. Periyot: 57-60

