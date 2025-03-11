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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji yarı finalde! - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji yarı finalde!

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında ağırladığı Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup etti ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 23:05
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        Bahçeşehir Koleji yarı finalde!
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        Türk temsilcisi, 2 galibiyete ulaşan takımın kazanacağı 3 maçlık seri üzerinden oynanacak yarı finalde Hapoel Bank Yahav (İsrail)-Dreamland Gran Canaria (İspanya) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

        Bahçeşehir Koleji, karşılaşmaya Massinburg'un 3 sayılık basketiyle başladı. Cedevita Olimpija, müsabakanın 30. saniyesinden sonra skor üretemeyen ev sahibi takım karşısında organize hücumlardan bulduğu sayılarla 8 dakikada 17-0'lık seri yakaladı. Slovenya ekibi, üstün oynadığı ilk periyodu 24-7 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte Furkan Korkmaz ve Simonovic ikilisinin kazandırdığı basketlerle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 24-32. Cedevita Olimpija, Tasic'in devreye girmesiyle 18. dakikada yeniden 15 sayılık (26-41) üstünlük yakaladı. Bahçeşehir Koleji, kalan bölümde Boutielle'in dış atışlarıyla farkı 8'e indirmeyi başardı. Slovenya ekibi, soyunma odasına 46-38 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji, Cedevita Olimpija'nın faul hakkını erken doldurmasını iyi değerlendirdi ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 1'e indirdi: 51-52. Hücumda topu iyi paylaşarak oyunun kontrolünü ele geçiren konuk ekip, 9 sayılık fark yakalayarak son çeyreğe 65-56 önde girdi.

        Dördüncü periyoda baskılı başlayan Bahçeşehir Koleji, Smith'in basketiyle 35. dakikada skor üstünlüğünü maçın ilk basketinden sonra ilk kez ele geçirdi: 71-69. Oyundan düşen Cedevita Olimpija karşısında taraftarının desteğine arkasına alarak pota altından skor üretmeye devam eden Bahçeşehir Koleji, 36. dakikada farkı 6'ya çıkardı: 75-69. Kalan bölümde Smith ve Kenan Sipahi'nin kritik basketleriyle rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Bahçeşehir Koleji, sahadan 85-81 galip ayrılarak BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

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