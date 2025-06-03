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        Haberler Yaşam Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi

        Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Kibar Çamdalı, bahçesindeki ağaçları ördüğü örgüler ile süsledi. Bahçesindeki süslemeleri herkesin beğendiğini aktaran Çamdalı, "Bu örgü işi pandemide aklıma geldi. 'Bahçemi güzelleştirmek için ne yapabilirim' dedim. Örgüye başladım. 'Ağacımdan başlayayım, güzel olursa devam edeyim' dedim. Bir tanesine ördüm, güzel oldu. Herkes beğendi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:44 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:44
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        Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi
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        Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan 2 çocuk annesi Kibar Çamdalı, pandemi sürecinde sıkıldığı için bahçesini güzelleştirmeye karar verdi.

        Evinin bahçesindeki ağaç, tabure, saksı, kolon gibi nesneler için örgü örmeye başlayan Çamdalı, bahçesindeki birçok ağacın gövdesini örgü ile giydirdi.

        Bahçeye gelenler, Kibar Çamdalı'nın örgü ile süslediği ağaçlarla fotoğraf çektiriyor.

        Bahçesindeki tüm ağaçlarını örgüyle süslemeye devam edeceğini aktaran Çamdalı, "Bu örgü işi pandemide aklıma geldi. Evde iplerim vardı. 'Bahçemi güzelleştirmek için ne yapabilirim' dedim. Örgüye başladım. İplerimi çıkardım, 'Ağacımdan başlayayım, güzel olursa devam edeyim' dedim.

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        Bir tanesine ördüm, güzel oldu. Herkes beğendi. Sonra, 'Seneye de diğerine yapayım' dedim. O da güzel oldu. Beğenmeyen kimse kalmadı. Böyle devam ederken, daha fazla ip aldım. Diğerlerine de ördüm. Birkaç tane daha var. Seneye de onlara öreceğim" diye konuştu.

        "HERKES FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR"

        Örgü örmeyi anne ve ablasından öğrendiğini aktaran Kibar Çamdalı, "Bunları yapmak kendi fikrimdi. Yapınca da güzel oldu, herkes beğendi. Bu sene de kolondakini ördüm. Sarı, mavi ve beyaz renkler kullanıyorum. Hep canlı renkler olsun istedim. Yaptığıma değdi, çok güzel oldu. Uğur böcekleri ekledim. Göz, kaş, ağız ve burun yaptım.

        Bahçeme gelenler, çok güzel karşılıyor. Herkes fotoğraflarını çekiyor. Almanya'dan gelen bir turist gördü ve yanında fotoğraf çektirdi. 'Ben bunu Almanya'da göstereceğim' dedi ve gitti. Pandemide sıkıldığım için bunları ördüm. O da güzel oldu. Kadınların boş durmasını önermiyorum. Bahçeleri varsa örgü örsünler. Sandalyelerini, ağaçlarını süslesinler" ifadelerini kullandı.

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        #Kibar Çamdalı
        #kayseri
        #örgü
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