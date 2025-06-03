Bahçesindeki ağaçları örgü ile süsledi

Bünyan ilçesi Büyüktuzhisar Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan 2 çocuk annesi Kibar Çamdalı, pandemi sürecinde sıkıldığı için bahçesini güzelleştirmeye karar verdi.

Evinin bahçesindeki ağaç, tabure, saksı, kolon gibi nesneler için örgü örmeye başlayan Çamdalı, bahçesindeki birçok ağacın gövdesini örgü ile giydirdi.

Bahçeye gelenler, Kibar Çamdalı'nın örgü ile süslediği ağaçlarla fotoğraf çektiriyor.

Bahçesindeki tüm ağaçlarını örgüyle süslemeye devam edeceğini aktaran Çamdalı, "Bu örgü işi pandemide aklıma geldi. Evde iplerim vardı. 'Bahçemi güzelleştirmek için ne yapabilirim' dedim. Örgüye başladım. İplerimi çıkardım, 'Ağacımdan başlayayım, güzel olursa devam edeyim' dedim.

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Bir tanesine ördüm, güzel oldu. Herkes beğendi. Sonra, 'Seneye de diğerine yapayım' dedim. O da güzel oldu. Beğenmeyen kimse kalmadı. Böyle devam ederken, daha fazla ip aldım. Diğerlerine de ördüm. Birkaç tane daha var. Seneye de onlara öreceğim" diye konuştu.