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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçesine girdiği evin sahibi tarafından öldürüldü

        Bahçesine girdiği evin sahibi tabancayla öldürdü

        Mersin'de ev sahibi, ses duyup indiği evinin bahçesinde gördüğü Mehmet Can Karakoç'u kaçması üzerine kovaladı. Çıkan tartışmada bıçak çektiği çektiği iddia edilen Karakoç, tabancayla vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 14:34 Güncelleme: 01.11.2023 - 14:35
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        Bahçesine girdiği evin sahibi öldürdü
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        Mersin'de M.K. (28), evinin bahçesine giren Mehmet Can Karakoç'u (19), tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K., evinin bahçesinden ses geldiğini duydu.

        YAKALADI, TARTIŞMA ÇIKTI

        Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan Mehmet Can Karakoç'un (19) kaçması üzerine arkasından koştu. M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı.

        Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti ve kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karakoç'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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