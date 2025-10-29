Habertürk
        Bahis skandalında gözler gelecek haftada!

        Bahis skandalında gözler gelecek haftada!

        Futbol hakemlerine yönelik bahis soruşturmasında, bahis oynadığı belirlenen hakemler PFDK'ya sevk edildi. PFDK'nın söz konusu hakemlerle ilgili kararı beklenirken, gözler soruşturmanın futbolcu ayağına çevrildi. HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:28
        Bahis skandalında gözler gelecek haftada!
        TFF, Türk futbolunu sarsan bahis skandalına adı karışan hakemleri PFDK'ya sevk ederken, şimdi gözler soruşturmanın futbolcu ayağına çevrildi.

        HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, bahis oynayan futbolcuların isimlerinin de gelecek hafta açıklanıp PFDK'ya sevklerinin gerçekleşeceğini duyurdu.

        GÖZLER GELECEK HAFTADA

        HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, konuyla ilgili merak edilenleri 'Bakış Açısı' programında anlattı. Futbolcularla ilgili PFDK sevklerinin gelecek hafta yapılacağını belirten Ata Selçuk, "3700 futbolcu hakkında yapılan bahis soruşturması, işin yargı boyutu. O süreç uzun sürecek ve tüm detaylarıyla birlikte incelenecek. Ama TFF de durmuyor. Çünkü bir tarafından Futbol Disiplin Talimatı kapsamında gereken deliller toplandıysa futbol müsabakaları nezdinde bu kararlar açıklanacak. Artık gözler futbolcularda, artık gözler gelecek haftada" şeklinde konuştu.

        CEZALARDA, BAHİS OYNANAN TARİHLER BELİRLEYİCİ OLACAK

        Hakemlerin bahis oynadığı tarihlerin çıkacak kararlarda etkili olacağını belirten Ata Selçuk, "Diyelim ki 18 yaşında bir bahis sitesine üye oldunuz ve bahis yaptınız. Ama hakemlik kariyeriniz, 22 yaşında başladı. Sonra bahis oynamadınız. Bunu yapan kişiler ve hakemlikten sonra bahis oynayan kişiler aynı torbaya konulmayacak" dedi.

        Sosyal medyada ve basında bazı hakemlerin iftiraya uğradığının da altını çizen Ata Selçuk, "Sosyal medyada, bahis hesabı dahi olmadığını öğrendiğimiz isimlere, 'bahis oynadı, şike yaptı' iddiasında bulundular. Turgut Doman ve Ali Şansalan'ın listede olduğunu söylediler. Yoklar? Var dediniz. Hakarete, küfüre maruz kalmalarına sebep oldunuz" ifadelerini kullandı.

