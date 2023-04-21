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Haberler Gündem Güvenlik Bakan Akar'dan Altay tankı açıklaması - Haberler
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Bakan Akar: Pazar günü ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız

Bakan Akar, "Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı da alacağız. Bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak" açıklamasında bulundu

Bakan Akar'dan Altay tankı açıklaması - Haberler
DHA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8´inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

DHA'da yer alan habere göre Bakan Akar başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Irak ve Suriye´nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya personelin Ramazan Bayramı´nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayinde sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.

"BÜYÜK BİR SEVİNÇ KAYNAĞI OLACAK"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni 'amiral gemisi' TCG Anadolu´nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, "Pazar günü Arifiye´de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay´ı da alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayindeki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"18 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, 40 yıldır Türkiye'nin başına musallat olan terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Son bir hafta içinde 12´si Suriye´nin, 6´sı ise Irak´ın kuzeyinde olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.

Irak´ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin 'kale' olarak gördüğü, `girilemez´ diye nitelendirdiği 'Çemçö' adı verilen bölgenin kontrol altına alınmasından dolayı personeli kutlayan Akar, "Bu önemli bir gelişmeydi. Bu aşamayı da geçtik. Kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

MEHMETÇİK İLE BAYRAMLAŞTI

Bakan Akar, daha sonra tören alanına geçerek 8´inci Komando Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı. 6 Şubat´taki depremlerden etkilenmesine rağmen hemen vatandaşın yanına, yardımına koşan Mehmetçiğin bayramını kutlayan Akar, buruk bir bayramı yaşadıklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Yaraların sarılması konusunda siz kahraman Mehmetçiğin ilk andan itibaren fedakarca çalışmaları çok önemliydi" dedi.

Asrın felaketi olarak nitelendiren depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu aktaran Akar, yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. (DHA)

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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