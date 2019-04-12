Bakan Albayrak ABD'de yatırımcı toplantısında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunuyor.

Bakan Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda programına dair detayları da paylaştı.

Albayrak, "G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington’da, birçok uluslararası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık." dedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 11, 2019

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 11, 2019

Bakan Albayrak temasları kapsamında, geçen hafta Türkiye'deki sorunlu kredilere yatırım yapmakla ilgilenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdiğini de belirtti.

Ayrıca Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleşen görüşmede, ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği ele alındı.

12-14 Nisan arasında düzenlenen organizasyonda Bakan Albayrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte etkinlik kapsamındaki G-20 Hazine ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na da katılacak.