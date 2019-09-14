"Türkiye'nin güçlü mali tabloları güven veriyor" başlığıyla görüşlerini Euronews için kaleme alan Bakan Albayrak, enflasyonla mücadele, para politikası, mali disiplin başta olmak üzere ekonomi ve finans gündeminin önemli konularına değindi.

"Enflasyon geçen yıldan daha aşağı seviyelerde; ve tek haneli enflasyona ulaşmayı da eylül ayı içerisinde başaracağız" şeklinde görüş belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede bağımsız hareket ettiğini vurguladı.

Bakan Albayrak, "Hedefin sürdürülebilir büyüme sağlarken Türkiye'nin temel kırılganlık kaynağı olan ve kısa-vadeli borçlanma ile finanse edilegelen kronik cari açık sorununu da çözüme kavuşturmaktır." dedi.

Bankacılık faaliyetlerine de değinilen yazıda "Yüzde 15 oranında daralan kredi hacmi önemli bir endişe kaynağı olarak duruyor. Sistemin gerekli nitelikleri taşıyan şirketlere kredi akışını kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmesini garanti etmek istiyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin güçlü mali tabloları 2019'un ikinci yarısında tekrar güçlü büyüme yoluna gireceği konusunda güven veriyor. Vergi yönetimini güçlendirmek, vergi tabanını genişletmek, yatırım ve istihdamı artırmak amacıyla kurumlar vergisini düşürmek için vergi kanununda kapsamlı bir dönüşüme başlamak üzereyiz." derken gelecek fırsatlar konusunda son derece heyecanlı olduklarını ve bunun bir parçası olmak isteyen tüm paydaşları mutlulukla beklediklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yazısının tamamı