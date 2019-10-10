Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması nedeniyle Twitter'dan yaptığı paylaşımında, tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusunun, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde olduğunu belirterek, "Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerine yer verdi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 9, 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından harekata ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."

'ALLAH KAHRAMAN EVLATLARIMIZIN YAR VE YARDIMCISI OLSUN'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Barış ve huzurun adı Barış Pınarı Harekatı hayırlara vesile olsun" değerlendirmesini yaptı.