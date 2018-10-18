İki gün sürecek zirveye, Türkiye ve Çin'in yanı sıra farklı kıtalardan iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcileri katılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;



Bugün çok kutuplu bir küresel ekonomik sistem görüyoruz. Kuşak ve yol gelişimi bize ulaşım alt yapısını adım adım iyileştirme imkanı veriyor. Türkiye'de kuşak ve yol girişimini destekledik. 2008 küresel ve finansal krizden bu yana 10 yıl geçti. Önemli adımlar atıldı. 2011'den bu yana küresel ekonomi yavaş yavaş toparlandı. Para ve maliye politikaların beraberinde getirdiği kimi etkiler bugün hala etkisini sürdürüyor. Ticarette artan korumacılık eğilimi Ticaret savaşları konusu adil, serbest ve çok taraflı kurallara dayalı bir ticaret sistemi tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye olarak ticarette korumacılığa karşı çıktık. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yıllık ortalama yüzde 7'ye yakın bir büyüme gösterdi. Başka ülkeler gibi yoğun kamu maliyesi tedbirlerine Türkiye başvurmadı.



* Son 5 yılda yaşananlara rağmen Türkiye daha güçlü çıktı. Önümüzdeki günlerde Türkiye olarak bu temelleri daha güçlendireceğiz sağlamlaştıracağız. Bankacılık sektörünün güçlü sermaye yapısını muhafaza edeceğiz, risklere karşı daha dayanıklı hale getireceğiz.



* Yeni ekonomi programımızı karşılaştığımız zorlukların farkında olarak ülkemizi güçlü yönlerin üzerine inşa ettik. Ağırlıklı yurt içi ve yurt dışı piyasalarımız çok olumlu reaksiyon gösterdi. Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş gösterdi.



* Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk. Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.



* Uluslararası piyasadaki Türkiye'nin risk priminde önemli bir düşüş, iyileştirme gördük. Türkiye, Brezilya ile beraber son dönemde dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu.



* Hazinenin iç borçlanma faizleri yüzde olarak baktığımızda 230 baz puanın üzerinde bir gerileme ortaya koydu. Amerikan doları cinsinden getiriler ciddi pozitif ayrışma gösterdi. Özetle Türkiye ekonomisinde yaşanan tüm dalgalanma durdu ve sağlam adımlarla yoluna devam etmeye başladı.



* Panik havasına izin vermedik. Adım adım rasyonel politikalarla güçlü güven veren söylem ve duruşumuzla süreci çok güçlü ve iyi şekilde yürüterek geride bıraktık.



* Türkiye'nin kaynak sorunu yok.



* Dalgalanmanın ve belirsizliğin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde Türk tahvillerine gelen 3 katı talep doğru politikaların başarısıdır. Doğru yoldayız, durmayacağız, gevşemeyeceğiz. Politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Zayıflıklarımızı güçlendirecek adımları aynı motivasyonla devam edeceğiz. Türkiye yeni bir ekonomik başarı hikayesi yazmaya başlamıştır.



* Küresel sistemdeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi karşılıklı kazan kazan anlayışıyla değil, bölgesel ve küresel huzur ve istikrarında faydasına olacak bir iklimle daha ileriye taşımak istiyoruz. Çıkarlarımızı vicdani değerlerimizin önüne koymadık.



* 7 yılda 4 milyon mülteciye tüm dünya kapılarını kapatmışken biz ev sahipliği yaptık. Bu yüzden dünyadaki tüm mazlum ve mağdurların umudu olmuş çok güçlü bir ülke. Samimiyetle ve bu çerçevede güçlü bir koordinasyon içindeyiz.







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