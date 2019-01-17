Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından Antalya’da yapılan THY Yönetim Zirvesi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak THY Yönetim Zirvesi sonrası yaptığı açıklama, “THY Yönetim Zirvesi’nde, Türkiye’nin gurur markalarından olan THY’nin tüm dünya üzerindeki yöneticileri ile bir araya geldik. İnşallah THY, yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.





— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 17, 2019



