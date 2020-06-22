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Bakan Albayrak: Zoru başardık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!" ifadesini kullandı. Bakan Albayrak tüketici güven endeksiyle ilgili paylaştıı Twitter mesajında, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız" dedi

son dakika
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Baka Berat Albayrak, Twitter hesabındankardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru

başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!'' ifadesini kullandıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından korona pandemisi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak ''Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!'' ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak tüketici güven endeksiyle ilgili twitinde de ''Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız.'' yazdı.

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