Bakan Bak ile Montella, Fenerbahçe-Nice maçını takip etti

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice ile karşı karşıya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı izlemek için stadyuma geldi. Protokol tribününden maçı takip eden Bakan Bak'ın yanı sıra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da yer aldı.