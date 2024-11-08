Bakan Bak'tan milli boksörlere tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Karadağ’da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 1’i altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanan milli boksörleri yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nı 1’i altın, 2’si gümüş ve 3’ü bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamlayan milli boksörlerimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”