Bakan Bak'tan vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemiz futbolunun sevilen ismi, milli takımımızın da formasını giyen Ersen Martin’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalan ve daha sonra hastalıkla boğuşan Ersen Martin, 44 yaşında hayatını kaybetmişti.