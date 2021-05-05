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Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.