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        Haberler Dünya Bakan Blinken Suudi Arabistan'da: Gündem Gazze'nin geleceği

        Bakan Blinken Suudi Arabistan'da: Gündem Gazze'nin geleceği

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, kritik Çin temaslarının ardından Gazze'deki insani durumu ve 'Gazze'nin savaştan sonra nasıl yönetileceğini' ele almak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Blinken Riyad'da Katar, Mısır, Ürdün ve BAE temsilcileriyle de buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 29.04.2024 - 09:23
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        Bakan Blinken Suudi Arabistan'da
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        ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, geniş kapsamlı Ortadoğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a geldi. Bölge ülkeleriyle Gazze'yi ele alacak olan Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki insani şartları geliştirmesi için İsrailli liderle de bir görüşme gerçekleştirecek. Blinken'ın, ABD Başkanı Biden'ın insani şartların iyileştirilmesi talebinin yerine getirilmesi için Netanyahu'ya karşı 'ısrarcı' olması bekleniyor.

        Blinken'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman ile görüşmesinin yanı sıra Katar, Mısır, BAE ve Ürdün yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor. Görüşmede Gazze'nin savaşın ardından nasıl yönetileceğinin ele alınacağı bildirildi.

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