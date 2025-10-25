Bakan Bolat'dan 'reeskont kredi' açıklaması

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) reeskont kredilerinin günlük limitlerini artırmasını değerlendirdi.

Bakanlık olarak ihracatçıların desteklenmesi, finansmana ulaşma imkanlarının genişletilmesi noktasındaki çalışmaların devletin bütün ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Bolat, bu anlamda ihracatçıların finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan birinin reeskont kredisi olduğuna dikkati çekti.

Bolat, TCMB tarafından Türk Eximbank ve diğer bankalar aracılığıyla sunulan reeskont kredilerinde yapılan değişiklikle faiz oranlarının hesaplanmasında daha önce yeni bir formül belirlendiğini bildirerek bu sayede söz konusu kredilerin Merkez Bankası politika faizi oranının altında avantajlı oranlarla sunulmasının sağlandığını hatırlattı.

REKLAM

Son olarak 23 Ekim'de politika faizinde yapılan indirim ertesinde ihracat reeskont kredilerinin faiz maliyetinin yüzde 24,89'a düşürüldüğünü vurgulayan Bolat, "Diğer taraftan, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacının karşılanması noktasında en etkili araçlardan biri olan reeskont kredilerinin daha fazla ihracatçıya ulaşmasını teminen söz konusu kredi hacmi ihtiyaçlar doğrultusunda kademeli olarak arttırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.