        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Güray ile görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Güray ile görüştü

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Macaristan Başkanı Ferhat Güray ve Birliğin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, başta Macaristan olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşların beklenti ve taleplerinin ele alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 22:26 Güncelleme: 28.01.2026 - 22:26
        Bakan Bolat, Uluslararası Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Güray ile görüştü
        Ticaret Bakanı Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Budapeşte ziyareti kapsamında, UID Macaristan Başkanı Ferhat Güray ve Birliğin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde, başta Macaristan olmak üzere Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın beklenti ve taleplerini, UID'in yurt dışındaki çalışmalarını ve Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayata sunduğu katkıları ele aldık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla bağlarımızı güçlendirmeye, taleplerini doğrudan dinleyerek ortak akıl ve istişare anlayışıyla çözüm üretmeye kararlılıkla devam ediyoruz."

