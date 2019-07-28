Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Bakan Cahit Turan tarih verdi! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çalışmaları ne zaman bitecek?

Fatih Sultan Mehmet (FSM) asfalt yenileme çalışmaları 27 Haziran’da başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çalışmaları ne zaman bitecek? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan köprü yenileme çalışmasının biteceği tarihi açıkladı. İşte haberin detayları...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Şerit çizgilerinin de çizilmesiyle kuzey bölümü trafiğe açılacak. Peki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) çalışmaları ne zaman bitecek? İşte Bakan Cahit Turan'dan FSM köprüsü açıklaması...

FSM ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, FSM Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını ve köprünün tam kapasiteyle İstanbul halkının hizmetine açılacağını söyledi.

24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, daha önce 17 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklanmıştı.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Turizmi bitirmek için, “Alg” algısı da yeter...
GÜNDEMTurizmi bitirecek 'alg'ı
Son dakika kahreden haber! Kayıkla açıldı dengesini kaybetti! - Haberler
GÜNDEMDengesini kaybedip göle düştü!
Adana'daki cinayetten 15 yıllık kan davası çıktı
GÜNDEM15 yıllık kan davası çıktı!
Dünya, müzik ve filmle İngilizce öğreniyor!
GÜNDEMDünya İngilizce'yi böyle öğreniyor!
Eski üsteğmenler ve polis müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM2 üsteğmen ve polis müdürü kaçarken yakalandı!
Yaşar Büyükanıt tedavi için İstanbul'da
GÜNDEMYaşar Büyükanıt tedavi için İstanbul'da
Yüzlerce kuş barınıyordu! Göksu Deltası'nda yangın! 50 dönüm sazlık kül oldu! - Haberler
GÜNDEMKuş cenneti Göksu Deltası'nda yangın!
ÖSYM 2019 takvimi: YKS tercihleri ne zaman bitiyor?
GÜNDEMYarın son gün!
DEHŞET! Bursa'da yaşandı! Kediyi önce saçmayla vurmuşlar, sonra kediye işkence etmişler - HABERLER
GÜNDEMZalimler! Hiç mi acımadınız!
Motosikletli maganda jandarma trafik timlerinin yanından böyle geçti - Haberler
GÜNDEMJandarma trafik timlerini böyle geçti!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X