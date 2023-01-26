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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur

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AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Kuran-ı Kerim yakılması) İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 21 Ocak günü İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılması provokasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur. İsveç gerçekten NATO’ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu karar vermeli" açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak için ayrı ayrı başvuru yapması durumuna ilişkin henüz resmi bir başvuru olmadığını söyledi.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.