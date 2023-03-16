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Haberler Dünya Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor
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Bakan Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı'nda konuşuyor
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı´nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında Çavuşoğlu "2040 Türk Dünyası Vizyon Belgemizin bir parçası olan Sivil Koruma Mekanizmasını da hemen hayata geçirmeliyiz. İstanbul Zirvesi´nde karar verdiğimiz gibi, yeşil teknolojiyi kullanan, akıllı şehirlere sahip bir Türk dünyası inşa etmeliyiz" dedi.

"TANAP’ın, Hazar bölgesinden ilave doğalgazı uluslararası piyasaya taşıması için işbirliğini artırmalıyız" diyen Çavuşoğlu Semerkant Zirvesi'nde gözlemci statüsü elde eden ve ilk defa bir TDT Zirvesi'nde yer alan KKTC'ye yönelik "Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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