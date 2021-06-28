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Bakan Elvan: Banka dışı mali kuruluşların daha etkin olmasını istiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor. Videokonferans yöntemiyle Genel Kurul'a katılan Elvan, "Beklentimiz banka dışı mali kuruluşlarımızın hem pazar payı hem de ürün çeşitliliği bakımından çok da çeşitli olmasıdır" dedi.

Bakan Elvan: Banka dışı mali kuruluşların daha etkin olmasını istiyoruz
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor. Videokonferans yöntemiyle Genel Kurul'a katılan Elvan, en büyük beş bankanın aktif toplamının sektörün yüzde 55'ini oluşturduğuna dikkat çekerek "Beklentimiz banka dışı mali kuruluşlarımızın hem pazar payı hem de ürün çeşitliliği bakımından çok da çeşitli olmasıdır" dedi. Elvan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Banka dışı mali kuruluşların etkinliğini artırmak için ekonomik reform paketinde biz dizi politikaya yer verdik. Kredi piyasamızın aktif kalitesinin daha da güçlendirilmesi amacıyla varlık yönetim şirketlerinin kapasitesini artıracak çeşitli adımlar atılacak. Bu şirketlerin kısa zamanda finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kapsamına alınarak güçlü bir zeminde faaliyet göstermeleri için çalışmalarımızı hızlandırdık.

Banka dışı mali kuruluşlar tali bir rol üstlenmemeli. Finansal sektörün asli ve tamamlayıcı bir unsuru haline gelmelidirler. Bu şekilde sektörde rekabetin, inovasyonun ve verimliliğinin artması mümkün olacaktır. Kaynak sıkıntısının giderilmesinde sermaye piyasaları mutlaka ciddi bir alternatif olarak değerlendirilmeli. Şirketlerimiz varlığa dayalı menkul kıymet ihracı yoluyla fon elde etme imkanlarını denemelidirler. Şimdiye kadar bankalarımızın kaynak sağladığı bu yöntemi banka dışı mali kuruluşlarımızın da uygulamasını temenni ediyoruz. Bu noktada mevzuat altyapımızda bir eksiklik bulunmuyor.

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