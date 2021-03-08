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Bakan Elvan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığını belirterek, "Kadına el kaldıranları lanetliyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Elvan'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman özverileri, fedakarlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi ve bizleri yücelten, baş tacımız annelerimiz, bacılarımız, kızlarımızın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, kadına el kaldıranları lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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