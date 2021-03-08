AA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zaman özverileri, fedakarlıkları ve başarıları ile ülkemizi, milletimizi ve bizleri yücelten, baş tacımız annelerimiz, bacılarımız, kızlarımızın, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadına yönelik her türlü şiddeti kınıyor, kadına el kaldıranları lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.