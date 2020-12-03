Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Twitter hesabından kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Elvan," Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız." ifadelerini kullandı

— Lütfi Elvan (@lutfielvan) December 3, 2020