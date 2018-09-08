Yarın yapılacak ayinin programı netleşti

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgilere göre, Bakan Ersoy'un Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan kilisede Türkiye Ermenileri Patrikhanesince yarın yapılacak ayine yönelik programı netleşti.

Türkiye ve dünyadan binlerce Ermeni'yi bir araya getiren ancak güvenlik sıkıntıları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan Surp Haç Kilisesi'ndeki ayine devletin zirvesini temsilen Bakan Ersoy da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özellikle 2002'den itibaren dünya siyaset sahnesinde prestijli aktörlerden biri olmaya başlayan ve köklü reformlara imza atan Türkiye'de, bu başrolün yansıması olarak, "ezber bozan" pek çok ilke imza atıldığını söyledi.

Bu çalışmalardan bazılarının Bakanlıkça hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Ersoy, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin eşit ve hür vatandaşları olarak Ermeni kardeşlerimizin kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLİĞİ, BARIŞI, HUZURU VE BİRLİKTE YAŞAMAYI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda daha önce verdiği mesajlara işaret ederek, "Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme haizdir. Tek bir Ermeni kökenli vatandaşımızın ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini ikinci sınıf hissetmesine tahammülümüz yoktur. Bizler bu topraklarda yaşayan ve vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan hiç kimsenin dinine, inancına, diline, etnik veya kültürel aidiyetine bakmayız, bakamayız. Onun için de bugün hala bu ortak mirasımızı muhafaza ederek kardeşliği, empatiyi, barışı, huzuru ve birlikte yaşamayı tesis etmeye, güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Akdamar'daki Surp Haç Kilisesi'nin, Atilla Koç'un Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde, Erdoğan'ın verdiği talimatla restore edilip 2007'de "Anıt Müze" olarak ziyarete, 2010'da ise 95 yıl aradan sonra ibadete açıldığını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Son 3 senedir güvenlik gerekçesiyle maalesef yapılamayan ayin bölgede devletimizin güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmesiyle bu sene yeniden, bir Bakan katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyük bir memnuniyetle altını çizmek isterim ki bu devletimizin vatandaşına uzattığı şefkatli elin, dini azınlıklarımıza yönelik sergilediği pozitif ayrımcılığın en açık ve samimi göstergesidir. Ben de devletimizi temsilen burada olacağım, ziyadesiyle mutluyum."

"ERMENİ CEMAATİ OLARAK MUTLULUK DUYUYORUZ"



Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan ise ayini yeniden gerçekleştirebilmekten ve bakan düzeyinde katılım olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ateşyan, Akdamar Adası'nın özelliğini, üstünde bulunan Surp Haç Kilisesi'nden aldığını belirterek, "Surp Haç Kilisesi bizim için hem tarihi hem de dini yönden çok önemli bir değere sahip. Bin yıldan fazladır varlığını sürdüren kilisemiz aynı zamanda başpatriklik merkezi." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2007'de kilisenin restorasyonunun yapılmasının ve ardından ayin izni verilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Ateşyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"95 yıl aradan sonra ilk ayinin gerçekleştirildiği 2010'da 7 bin kişi ayine katılmıştı. Terör olaylarından dolayı 3 yıldır ayini gerçekleştiremiyorduk. Şimdi pazar günü ayinimizi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hem ülkemizin hem de Van'ın huzurunu, barış içerisinde yaşadığını göstermesi açısından bizlere umut ve mutluluk veriyor. Hem İstanbul'dan hem de dünyanın birçok ülkesinden Ermeni vatandaşlar bu ayine katılacak. Yaklaşık 2 bin kişiyi bekliyoruz. Sayın Bakanın katılımı bizim için çok değerli ve önemli. Bu iştirak devletin tüm vatandaşlarının yanında olduğunu da gösteriyor. Ermeni cemaati olarak mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakana şükranlarımızı sunuyoruz."

Patrik Genel Vekili Ateşyan, Van'da şu an bütün otellerin dolu olduğuna dikkati çekti.

"GÜÇLÜ DEVLETİMİZ SAYESİNDE BÖLGEDE HUZUR SAĞLANDI"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde "çukur" eylemleri ile ortaya çıkan terör olaylarının bölge halkına, oradaki yapılara zarar verdiğine işaret eden Ateşyan, Diyarbakır'da yaşanan çatışmalarda da kiliselerinin zarar gördüğünü anımsattı.

Ateşyan, "Güçlü Türkiye, güçlü devletimiz sayesinde bölgede huzur sağlandı. Van da bu şehirlerden bir tanesi. Aynı zamanda turistik açıdan da çok önemli bir şehir. Ayinin yapılması bölgede artık huzurun egemen olduğunun da çok önemli bir göstergesi. Bu tüm dünyanın da dikkatini çekecektir. Başka ülkelerde kan akarken Türkiye'de bizler huzur içerisinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Devletimize müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

95 YIL ARADAN SONRA İLK AYİN 2010'DA YAPILMIŞTI

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi kilisede Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2005'te restorasyon çalışmaları başlatılmış ve tarihi kilise 2007'de uluslararası törenle "Anıt Müze" olarak açılmıştı.

Sonrasında yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapılmıştı. En son 2015'te yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van'a gelmişti.

Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra ilk defa yarın gerçekleştirilecek.

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