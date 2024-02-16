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        Haberler Dünya Bakan Fidan 60. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da

        Bakan Fidan 60. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Münih'te Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile görüştü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 16.02.2024 - 17:28
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        Bakan Fidan 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ileayrı ayrı görüştü.

        Bakan Fidan, Münih'te AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Fidan, AB'ye aday diğer ülkeler ile Türkiye arasında ayrım yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

        Gazze meselesinin de konuşulduğu görüşmede, AB tarafının Birlik içindeki görüş ayrılıklarının Filistinlilere desteği ciddi biçimde engellediği, İsrail karşısında bir manivelaları olmadığı ifade edildi.

        Suriye meselesinin ele alındığı görüşmede, iki taraf da Suriye rejiminin siyasi sürece angaje olması gerektiğini belirtti.

        Bakan Fidan ardından Moldova Dışişleri Bakanı Popşoi ve Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile de görüştü.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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