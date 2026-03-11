Bakan Fidan Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Fidan'ın Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin yansımalarının değerlendirildiğini belirten kaynaklar, Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger'in "Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini" ifade ettiğini aktardı.
