Bakan Fidan'dan Bakan Güler'e ve Genelkurmay Başkanı'na ziyaret
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.
Giriş: 05.09.2025 - 19:18 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:18
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerden fotoğraf paylaşıldı.
