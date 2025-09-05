Habertürk
Habertürk
        Bakan Fidan'dan Bakan Güler'e ve Genelkurmay Başkanı'na ziyaret

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2025 - 19:18 Güncelleme: 05.09.2025 - 19:18
        Bakan Fidan, Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı'yla görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerden fotoğraf paylaşıldı.

