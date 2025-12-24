Bakan Fidan Nijerli mevkidaşıyla görüştü
Giriş: 24.12.2025 - 19:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile Ankara’da görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sangare, Ankara'da bir araya geldi.
