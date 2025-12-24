Habertürk
        Bakan Fidan Nijerli mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 19:13 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:13
        Bakan Fidan Nijerli mevkidaşıyla görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer Dışişleri İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Nijerliler Bakanı Bakary Yaou Sangare ile Ankara’da görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Sangare, Ankara'da bir araya geldi.

