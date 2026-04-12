Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü
Giriş: 12.04.2026 - 20:10
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD heyetleri arasında İslamabad'da gerçekleştirilen müzakareler ele alındı.

